Serie A: Sampdoria Inter e gli altri match delle 15

Sospiro di sollievo in casa Inter. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per Romelu Lukaku, uscito al 75' della gara di domenica contro il Crotone per una contrattura al quadricipite della coscia destra. L'attaccante belga potrebbe essere convocato per la sfida di domani a Genova contro la Sampdoria, anche se solo per sedersi in panchina: in attacco sarà ballottaggio tra Sanchez e Perisic per affiancare Lautaro dal 1'.

Il quadro degli incontri delle 15 (RISULTATI E CLASSIFICHE)