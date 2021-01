Arbitri Serie A: Juve-Udinese a Giacomelli, a Roma c'è Guida

E' Piero Giacomelli l'arbitro designato per il posticipo della 15/a giornata di Serie A, Juventus-Udinese, in programma domenica alle ore 20.45. Lo ha reso noto l'Aia. Per Atalanta-Sassuolo è stato designato Maresca, mentre all'Olimpico per Roma-Sampdoria ci sarà Guida. Aureliano sarà l'arbitro di Inter-Crotone, mentre per Fiorentina-Bologna è stato scelto Orsato.