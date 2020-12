Futuro Messi a Miami? Acquista un appartamento da 8 mln

Il futuro agonistico di Leo Messi resta un rebus: c'è chi lo accosta ciclicamente al Manchester City di Pep Guardiola e chi, invece, all'Inter di Miami, il club di proprietà dell'ex fuoriclasse inglese David Beckham. Secondo il Daily Mail, quest'ultima opzione potrebbe rivelarsi la più concreta, dal momento che il giornale parla di un investimento della 'Pulce' in Florida. Messi, infatti, avrebbe acquistato un appartamento da 8 milioni di euro, per sé e per la propria famiglia.

Di certo appare sempre più probabile l'ipotesi che il sei volte Pallone d'Oro - record assoluto - possa lasciare il Barcellona nella prossima estate, ovvero alla scadenza del contratto. E questo malgrado il cambio alla presidenza che arriverà dopo le elezioni del prossimo febbraio. Anche in caso di ritorno di Laporta al vertice del club blaugrana, la 'Pulce' potrebbe andare via dalla Catalogna.