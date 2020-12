Il neopromosso Elche ferma il Real Madrid. Finisce pari 1-1 l'incontro valido per la sedicesima giornata della Liga spagnola: al gol di Modric risponde Fidel su rigore in un match che non fa sorridere i Blancos. La squadra di Zidane deve accontentarsi di 1 punto, che allontana l'Atletico Madrid di Diego Simeone ora a +2.