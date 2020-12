Cagliari, sbarca Nainggolan: 'Ritrovare il piacere di giocare'

Radja Nainggolan a Cagliari per la terza volta in rossoblù. Il centrocampista belga-indonesiano è sbarcato poco dopo le 18.30 all'aeroporto di Cagliari da un volo proveniente da Fiumicino. Subito accolto con sciarpa e tanti "bentornato" dai tifosi che hanno saputo del suo arrivo.

Firma con il club sardo e primo allenamento, però, solo lunedì prossimo con la riapertura del mercato. "Voglio ritrovare qui il piacere di giocare a calcio - queste le sue prime parole - la squadra è forte e competitiva e con tanti giovani promettenti.

Magari le manca un po' di continuità durante la partita, non è facile con tante novità. Mi piacerebbe mettere la mia esperienza al servizio della squadra".

Subito con il suo vecchio mister Di Francesco: "So che mi voleva quest'estate, ma non ci siamo riusciti. Ma ora sono qua".