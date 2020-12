Atalanta: per Pasalic e Gomez niente Sassuolo

Alla ripresa degli allenamenti dell'Atalanta a Zingonia nel pomeriggio, insieme al Papu Gomez che secondo voci non confermate dal club avrebbe lavorato da solo e resta comunque non convocabile, soltanto Pasalic è indisponibile in vista del Sassuolo domenica. Il croato, reduce dall'operazione di sport-ernia, rientrerà in squadra verso la fine di gennaio.

Con lui s'è allenato a parte anche Toloi, il cui problema al flessore sinistro accusato a Bologna prima della pausa potrebbe però rientrare a breve. Sono invece già in gruppo Caldara, operatosi l'8 ottobre scorso a Pavia per la lesione a losanga del tendine rotuleo sinistro, e Ruggeri, che ha saltato le ultime quattro partite per noie all'adduttore: per il primo, però, s'è trattato di una sessione svolta soltanto in parte insieme ai compagni. Potrebbe rientrare contro il Parma, nella gara del giorno dell'Epifania