Juventus al lavoro, da valutare infortunati

Andrea Pirlo ha ritrovato i suoi ragazzi alla Continassa, oggi pomeriggio, per il primo allenamento dopo la mini-pausa post Fiorentina.

Il tecnico ha diretto una sessione tra parte atletica e parte tecnica, mentre lo staff medico si è occupato di valutare gli acciaccati: Arthur dopo la botta contro l'Atalanta, Chiellini dopo i numerosi fastidi muscolari che lo hanno frenato nella prima parte di stagione, De Ligt per lo stop che ha accusato nel finale contro i viola. E poi c'è Demiral, che stava recuperando già prima di Natale e ora punta l'Udinese, la sfida che aprirà il 2021 della Juventus in programma domenica 3 gennaio all'Allianz Stadium.