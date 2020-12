Schalke affida la panchina allo svizzero Gross

Lo svizzero Christian Gross è ufficialmente il nuovo tecnico dello Schalke 04, scelto dal club al posto dell'esonerato Manuel Baum nel tentativo di salvare una stagione disastrosa, con la squadra di Gelsenkirchen ultima in classifica di Bundesliga.

Gross, 66 anni, è il quarto allenatore a sedere sulla panchina dello Schalke nel corso del 2020. In quasi 30 anni di carriera ha allenato tra gli altri lo Stoccarda, il Grasshopers e il Basilea, club con i quali è stato più volte campione di Svizzera. Negli ultimi anni ha lavorato in Egitto alla guida dello Zamalek e in Arabia Saudita con l'Al-Ahli. Da otto anni Gross, noto anche per aver salvato il Tottenham dalla retrocessione nella stagione 1997-98, non allena in Europa. Il 2 gennaio sarà in panchina per il match contro l'Hertha Berlino.