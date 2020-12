Atletico Madrid vuole andare a Tas per caso Trippier

La squalifica di Kieran Trippier, terzino inglese dell'Atletico Madrid, rischia di diventare un caso giudiziario internazionale. Il club spagnolo intende infatti fare ricorso, e nel caso arrivare fino al Tas di Losanna, contro le 10 settimane di squalifica inflitte al giocatore dalla federcalcio inglese - scrive As - ed estese a tutto l'ambito internazionale tramite una sollecitazione dei dirigenti inglesi alla Fifa.

La squalifica, che vieta al giocatore anche solo di allenarsi, e' stata inflitta perchè Trippier avrebbe usato informazioni riservate sul suo trasferimento per scommettere, tramite un intermediario. A far indispettire l'Atletico il fatto che una federazione straniera possa influire sui provvedimenti disciplinari della Liga, e anche che le dieci settimane di stop - per le quali Trippier perderebbe da 13 a 16 partite - scadano esattamente alla ripresa delle partite della nazionali: l'Inghilterra non ne sarebbe minimamente danneggiate. A frenare i dirigenti colchoneros dall'arrivare fino a Losanna un solo dato: nei casi precedenti e analoghi, le sanzioni estese a livello internazionale non sono mai state ridotte, anzi semmai aumentate.