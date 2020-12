Ligue1: Domenech verso la panchina del Nantes

L'ex selezionatore della Nazionale francese, Raymond Domenech, che non allena una squadra dal 2010, quando fallì la spedizione ai mondiali del 2010 in Sudafrica, è ha un passo dal prendere la guida del Nantes.

Domenech, 68 anni, diventerebbe il 15/o allenatore del Nantes dall'arrivo del presidente Waldemar Kita nel 2007. La nomina dovrebbe essere ufficializzata domani, anche se un portavoce del club della Ligue1 (in cui la squadra è attualmente quindicesima) ha assicurato che non è arrivata ancora la firma del contratto da parte di Domenech.

L'annuncio vicino di Domenech nuovo allenatore del Nantes ha subito scatenato polemiche sui social in Francia. Come successo per l'italiano Claudio Ranieri, Domenech dovrebbe attendere il via libera della Lega francese in quanto all'età di 68 anni ha superato il limite dei 65 anni previsto. Da presidente dell'Unecatef, il sindacato francese degli allenatori, Domenech aveva criticato la scelta di concedere tale deroga a Ranieri, diventato allenatore del Nantes nel 2017 a 66 anni.