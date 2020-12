Lega Serie A, Juve-Napoli rinviata 'a data destinarsi'

Juventus-Napoli è rinviata "a data da destinarsi". Questo è quanto afferma la Lega Serie A in una nota ufficiale in riferimento alla decisione del Collegio di garanzia del Coni, che ha sancito la ripetizione del match non disputato lo scorso 4 ottobre all'Allianz Stadium e la restituzione del punto di penalizzazione alla formazione di Gennaro Gattuso. "Preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emessa in data 22 dicembre 2020 - afferma la nota della Lega Serie A - si comunica che la gara di Serie A TIM Juventus — Napoli, valevole per la terza giornata di andata e programmata per domenica 4 ottobre 2020, è rinviata a data da destinarsi"

"Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020": così su Instagram Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta con la Fiorentina. "Sappiamo che dover dare di più per giocare meglio e vincere. Siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno che l'eccellenza in campo - aggiunge - Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall'essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme ai tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo".

Leonardo Bonucci mette la faccia sui social dopo il tonfo casalingo contro la Fiorentina. "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere" il commento sul profilo Instagram del difensore, uno dei protagonisti più in negativo nell'ultima partita del 2020 per i bianconeri. Ora qualche giorno di riposo, poi si ripartirà con l'obiettivo Udinese: saranno i friulani il primo ostacolo nell'anno nuovo, con la gara fissata ancora all'Allianz Stadium per le 20.45 di domenica 3 gennaio.