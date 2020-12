Napoli: Lozano e Koulibaly ko per match con Torino

Nella sfida contro la Lazio, Hirving Lozano ha accusato - secondo quanto rende noto la società - un problema alla caviglia: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto ieri sera nella clinica romana Villa Stuart e questa mattina a Castel Volturno, hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, con interessamento dei peronieri. Lozano ha già avviato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente, sperando in un difficile recupero per il match con il Torino.

Brutte notizie anche per Kalidou Koulibaly, che si è infortunato sempre ieri. Il difensore è uscito dal campo per un risentimento al quadricipite e questa attina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di I Grado del retto femorale sinistro. Il giocatore ha già avviato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni. Lo annuncia il Napoli.