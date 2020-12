Genoa: c'è l'intesa con Ballardini

Manca ancora l'ufficialità, ma l'avventura di Rolando Maran al Genoa è finita. La società ha trovato l'intesa di massima con Davide Ballardini. La firma sul contratto non c'è ancora perchè devono essere definiti alcuni dettagli e di conseguenza non è stato ancora deciso ufficialmente l'esonero di Maran.

In caso di esito positivo della trattativa, Ballardini potrebbe guidare il Genoa già domani alla ripresa degli allenamenti per preparare la gara di mercoledì alla Spezia. Il tecnico romagnolo tornerebbe sulla panchina del Grifone per la quarta volta, dopo aver sempre centrato l'obiettivo salvezza nelle tre avventure precedenti.

Per Enrico Preziosi si tratterrebbe del cambio di allenatore numero 27 da quando è presidente e proprietario del Genoa dal 2003, ma i tecnici in totale alla guida del Genoa sono stati 19, alcuni richiamati più volte proprio come Ballardini.

L'allenatore romagnolo esordirebbe in trasferta contro lo Spezia proprio prima della sosta mentre alla ripresa la prima gara casalinga lo vedrebbe affrontare la Lazio il 3 gennaio.