Premier: Liverpool travolgente, 7-0 al Crystal Palace

Liverpool travolgente nell'anticipo della 14/a giornata della Premier League. La squadra di Juergen Klopp, capolista del campionato inglese, ha vinto sul terreno del Selhust Park di Londra contro il Crystal Palace, seppellito da una valanga di gol. I campioni in carica si sono infatti imposti per 7-0, chiudendo il primo tempo avanti di 3 reti grazie ai centri di Minamino al 3', Mane al 35' e Firmino al 44'.

Nella ripresa Handerson al 7', Firmino al 23', Salah al 36' e al 39', hanno arrotondato il punteggio. I 'Reds' salgono così a 31 punti, contro i 25 del Tottenham, in campo domani alle 15,15 in casa contro il Leicester.

Il quadro della 14/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Crystal Palace-Liverpool 0-7

Southampton-Manchester City 0-1

Everton-Arsenal ore 18:30

Newcastle-Fulham ore 21

Brighton-Sheffield domenica ore 13

Tottenham-Leicester ore 15:15

Manchester United-Leeds ore 17:30

West Bromwich-Aston Villa ore 20:15

Burnley-Wolverhamptonl unedì ore 18:30

Chelsea-West Ham ore 21