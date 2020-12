The Best Fifa Awards: è Klopp il miglior allenatore del 2020

Juergen Klopp ha vinto il The Best Fifa Football Award, a Zurigo, come miglior allenatore del 2020.

Il tedesco ha avuto la meglio sul connazionale del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick, e sull'argentino Marcelo Bielsa, che guida il Leeds United. Klopp, nel corso della scorsa stagione agonistica, ha guidato il Liverpool verso la conquista della vittoria in Premier League. Nel 2019, invece, aveva trionfato in Champions League. Per il tedesco si tratta del secondo successo consecutivo.