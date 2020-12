Neymar esami rassicuranti: 'Dio mi ha salvato ancora'

"Sarebbe potuta andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di serio": sul suo profilo Instagram, Neymar parla del suo infortunio dopo che il Psg ha comunicato gli esiti dei primi esami a cui è stato sottoposto il brasiliano e definiti "rassicuranti". Neymar è uscito in barella ieri dopo un bruttissimo fallo di Thiago Mendes che lo ha colpito alla caviglia sinistra durante la sfida con il Lione.

"La valutazione clinica e radiologica di Neymar Jr, a seguito della distorsione della caviglia sinistra verificatasi ieri sera, è rassicurante. Un nuovo punto e nuovi esami saranno effettuati tra 48 ore", precisa il club parigino.

Neymar ieri sera ha lasciato il campo in lacrime. "Questo pianto è per il dolore, la paura, l'angoscia, gli interventi chirurgici, le stampelle e altri brutti ricordi", si legge in un racconto di Neymar su Instagram -. Sarebbe potuto andare peggio, ma ancora una volta Dio mi ha salvato da qualcosa di grave. Mi riprenderò per tornare al più presto".

L'autore del brutto fallo, Thiago Mendes, si è scusato pubblicamente con Neymar per il suo gesto lunedì mattina. "Gli errori accadono. Ma sono qui per chiedere sinceramente perdono a Neymar", ha scritto su Instagram.