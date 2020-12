Calcio, Conte: 'Non prestare fianco a chi vuole distruggere'

"Rimaniamo compatti, non prestiamo il fianco a chi sta godendo e spera che si distrugga quello che stiamo cercando di fare da un anno e mezzo: non è giusto, facciamoci trovare compatti. Stiamo lavorando in maniera importante e si vede: chi vuole il male dell'Inter cerca la distruzione. Noi vogliamo il bene dell'Inter, noi costruiamo": lo dice il tecnico nerazzurro Antonio Conte in seguito alle polemiche dopo l'eliminazione dalla Champions league.

"Una volte gettate le fondamenta, si può costruire un grattacielo come meritano i tifosi dell'Inter", ha detto Antonio Conte per rincuorare i tifosi nerazzurri. "Siamo tornati ad avere una credibilità con la valorizzazione di alcuni giovani. Bisogna avere fiducia. Capisco l'impazienza dopo dieci dal triplete ma bisogna capire che quando riparti dalle fondamenta ci vuole più tempo", conclude Conte.