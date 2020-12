Europa League: Milan senza Ibra, Napoli cerca il pass

Ha cominciato con una sconfitta interna, ma ha reagito, conquistando la vetta del girone. A un turno dalla fine, però, il Napoli non ha ancora staccato il biglietto per i 16mi di Europa League. Per farlo, serve almeno un pari domani in casa con la Real Sociedad, attualmente seconda forza del gruppo. La x è data dai quotisti Snai a 3,65, ma il risultato nettamente più probabile è il successo azzurro che dà la certezza del primo posto del gruppo: il segno 1 è offerto infatti a 1,97, quota sensibilmente più bassa del 2, a 3,55.

Dries Mertens, in gol a 2,50, è tra i protagonisti più attesi mentre Politano (match-winner allo stadio Municipal de Anoeta) ancora a segno è dato a 3,25. Stessa quota per Jon Bautista, unico giocatore della Real Sociedad in rete due volte finora in Europa League.

Ancora senza Ibra, ma con l'autostima al massimo, il Milan di Pioli, già qualificato, vola a Praga contro lo Sparta per chiudere il girone europeo al primo posto. Attualmente i rossoneri sono secondi dietro al Lille, che sarà ospite del Celtic già eliminato, ma sperano in un sorpasso all'ultima curva: la vittoria esterna secondo i betting analyst Snai è assai probabile a 1,60 rispetto al successo dei cechi a 5,25.

È Brahim Diaz, finora, il capocannoniere del Milan in Europa con tre reti: lo spagnolo ancora a segno è dato 6,50. Sul fronte opposto, la difesa rossonera dovrà prestare attenzione a Lukáš Juliš, già 5 volte nel tabellino dei marcatori in Europa League: l'ennesimo gol del numero 39 dello Sparta Praga si gioca a 6,50.

Già certa del primato del girone, la Roma di Fonseca sfrutterà la trasferta europea con il Cska Sofia per dare spazio ai giovani o ai giocatori finora meno utilizzati. Il successo giallorosso contro i bulgari, unici ad aver bloccato i capitolini nel girone, è dato a 1,75 contro il 4,00 dei padroni di casa.