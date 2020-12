Champions, Reina: 'Sapore di finale, vogliamo divertirci'

"La squadra è assolutamente consapevole della propria forza. È una partita speciale con il sapore di una finale. Ma dobbiamo conservare il senso di divertimento e fare le cose che vengono preparate in settimana.

Sappiamo che il Bruges palleggia, a tratti in partita ti fa soffrire e correre. Serve un'ulteriore bagno di umiltà, sapere che nella partita ce ne sono altre due-tre partite da giocare".

Lo dice il portiere della Lazio, Pepe Reina, alla vigilia del match di Champions in programma domani allo stadio Olimpico contro il Bruges.

Nell'ultima partita della fase eliminatoria, ai biancocelesti, secondi nella classifica del girone con 2 punti di vantaggio sui belgi, basterà un pareggio per staccare il pass per gli ottavi. "Perché io titolare? È una risposta che deve dare il tecnico - aggiunge, in conferenza, lo spagnolo, che dopo appena cinque mesi in biancoceleste sembra avere scalzato Strakosha nelle preferenze di Inzaghi tra i pali -: il vantaggio è che qualsiasi dei due può giocare sempre. Questa deve essere solo una fortuna, non fonte di polemica".