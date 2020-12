Orsato miglior arbitro al mondo per il 2020

Daniele Orsato, arbitro internazionale della Sezione di Schio e rappresentante degli arbitri in attività, è il miglior arbitro al mondo per il 2020.

Lo ha reso noto l'Iffhs che tra le donne ha scelto la francese Stephanie Frappart.

Con 150 paesi di tutti i continenti rappresentati nella Federazione (giornalisti e storici del calcio selezionati), l'Iffhs è riconosciuto nel mondo del calcio per la sua autorevolezza e indipendenza.