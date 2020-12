Vieira esonerato dal Nizza dopo ko col Leverkusen

Patrick Vieira non è più l'allenatore del Nizza. L'ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus è stato esonerato dal club francese dopo la sconfitta in casa (3-2) subita in Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Vieira, che era arrivato nella squadra della Costa Azzurra poco più di due anni fa, sarà sostituito in panchina da Adrien Ursea, suo vice, ma in passato anche vice di Lucien Favre, l'attuale tecnico del Borussia Dortmund. Il Nizza balbetta anche in Ligue 1, non solo in Europa, dove occupa l'11/a posizione in classifica con 17 punti.