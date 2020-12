Ok giunta Napoli, il San Paolo diventa stadio 'Maradona'

Da oggi a Napoli c'è lo stadio 'Diego Armando Maradona'. La Giunta del Comune di Napoli ha approvato la delibera proposta dal sindaco, Luigi de Magistris e dall'assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente. L'atto è stato firmato all'unanimità. L'impianto di Fuorigrotta non si chiama più dunque 'San Paolo' ma 'Stadio Diego Armando Maradona'. Nell'atto l'amministrazione ricorda Maradona come "il più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città amore eterno".