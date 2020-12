Serie A: Juventus-Torino, probabili formazioni

I due gol che Andrea Pirlo ha realizzato nei derby contro il Torino sono entrati entrambi nella storia: risalgono alla stagione 2014/2015, all'andata decise la sfida all'ultimo secondo di recupero mentre al ritorno portò avanti i bianconeri poi rimontati nell'unico successo granata dell'era Cairo. Ora, il 'Maestro' vivrà la stracittadina da oltre la linea laterale, ma non per questo sarà meno sentito: "E' il derby, basta questo per spiegare l'importanza per le due squadre e le due tifoserie - le sensazioni di Pirlo ai microfoni di Juventus Tv - ed è bello da giocare, ci sono sempre tante emozioni e speriamo di fare una grande gara". All'allenatore vengono riproposte le immagini di quel suo destro al minuto 92 e 54 secondi nella sfida contro il Toro del 30 novembre 2014 terminata 2-1 allo Stadium: "Fu una grandissima emozione, giocavamo in dieci ed erano gli ultimi secondi, riuscire a vincerla così è stato bellissimo ed è un ricordo indelebile". I granata sono in crisi, una sola vittoria in nove giornate di campionato, eppure Pirlo non si fida della squadra di Giampaolo: "Hanno una buona rosa, costruita bene e con un bravo allenatore che ultimamente ha cambiato un po' il suo modo di giocare - la presentazione dell'avversaria del tecnico della Juve - ma il loro calcio è propositivo con giocatori bravi in ogni reparto: sarà una partita difficile da giocare non solo perché è un derby, ma anche perché il Toro è un'ottima squadra".

Probabili formazioni di Juventus-Torino.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 13 Danilo; 22 Chiesa, 5 Arthur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 7 Ronaldo,10 Dybala. (31 Pinsoglio, 37 Dragusin, 12 Alex Sandro, 30 Bentancur, 39 Portanova, 14 McKennie, 8 Ramsey, 38 Frabotta, 44 Kulusevski, 34 Da Graca). All.: Pirlo. Squalificato: Morata. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral. Torino (3-5-2): 39 Sirigu; 3 Bremer, 4 Lyanco, 13 Rodriguez; 17 Singo, 23 Meité, 88 Rincon, 77 Linetty, 15 Ansaldi; 11 Zaza, 9 Belotti. (32 V.Milinkovic-Savic, 25 Rosati, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 6 Segre, 7 Lukic, 10 Gojak, 26 Bonazzoli, 20 Edera, 99 Buongiorno). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidato: Rincon. Indisponibili: Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi, Vojvoda. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 1,40; 5,00; 7,25.