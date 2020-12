Juve: Demiral nuovo stop, salta derby e Barcellona

Dopo Chiellini, anche Demiral è costretto a fermarsi nuovamente: gli esami cui è stato sottoposto il difensore della Juventus dopo il fastidio accusato ieri sera contro la Dinamo Kiev hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

"Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni" spiega il club in una nota, Demiral, dunque, non sarà a disposizione per il derby di sabato, per la trasferta di Barcellona di martedì prossimo e per Genoa-Juventus del 13 dicembre, poi si valuteranno le condizioni per le ultime tre gare del 2020. Intanto, Pirlo ha cominciato la preparazione in vista del derby con il Torino: la coppia d'attacco sarà obbligata, con Morata out per squalifica ci sarà Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.