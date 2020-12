Donna arbitro anche in Europa League,è ucraina Monzul

Dopo la designazione della francese Stephanie Frappart per la partita di domani sera tra Juventus e Dinamo Kiev valida per i gironi di Champions, primo arbitraggio al femminile nella storia della massima competizione europea, anche per il match di Europa League di giovedì tra Gent e Slovan Liberec l'Uefa ha scelto un arbitro donna.

E' l'ucraina Kateryna Monzul, che verrà coadiuvata come assistenti dalle connazionali Oleksandra Ardasheva e Maryna Striletska. La Monzul aveva già debuttato nel mondo del calcio maschile arbitrando San Marino-Gibilterra di Nations League.