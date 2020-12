Champions: Inzaghi, 'Vicini a traguardo, resettiamo Udinese'

"Sappiamo che siamo vicini a un ottimo traguardo, però ci manca ancora qualcosa, ci sono due partite da disputare: domani abbiamo una gara molto importante contro una, a parere mio, delle migliori squadre d'Europa con un ottimo potenziale". Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions League di domani in casa del Borussia Dortmund. All'andata finì 3-1 per i biancocelesti: "All'andata - dice Inzaghi a Sky Sport - abbiamo vinto cominciando con il piede giusto questa Champions, manca ancora qualcosa per l'aritmetica certezza del passaggio turno, ma bisogna entrare tra le prime 16 d'Europa, per noi sarebbe un grandissimo traguardo". Per i biancocelesti c'è anche da cancellare il pesante 1-3 subito in casa domenica con l'Udinese: "Domenica abbiamo peccato di presunzione, si può perdere una partita ma non in quel modo. L'abbiamo analizzata, dobbiamo resettare al più presto e guardare avanti", afferma Inzaghi.