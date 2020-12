Premier: colpo del Fulham, Leicester perde in casa

Il Leicester manca l'assalto al secondo posto della Premier League facendosi battere in casa 2-1 dal Fulham, che in un posticipo della 10/a giornata di Premier è riuscito nell'intento di smarcarsi per ora dalla zona retrocessione. La seconda rete dei Cottagers è stata segnata da Cavaleiro su rigore, quasi un evento visto che finora la squadra londinese aveva sprecato tre dei quattro penalty ottenuti in questa stagione.

Ulteriore motivo di gioia per il Fulham è aver onorato con il successo la memoria di Papa Bouba Diop, il giocatore senegalese morto ieri a Parigi a soli 42 anni e che aveva indossato la maglia bianconera per tre stagioni nei primi anni Duemila. Dopo aver segnato, l'autore della prima rete, Lookman, ha celebrato mostrando una maglietta del Senegal di Diop che portava sotto la divisa.