Europa League Cluj Roma e Napoli-Rijeka

Europa League: dalle 21 in campo Cluj Roma e Napoli Rijeka, formazioni

Fonseca "difesa a quattro è una possibilità" - "La difesa a 4 è una possibilità, ci mancano tanti centrali". Così Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Cluj di Europa League. "Calafiori sicuramente sarà titolare" ha spiegato a Sky Sport. Quanto a Dzeko: "Si è allenato in questi giorni senza grande intensità ma non si è fermato a casa. In questa partita giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante valutarlo in questa gara per capire come sta fisicamente". L'obiettivo, nonostante le assenze, restano i tre punti e la qualificazione con due turni d'anticipo. "E' importante vincere, ma non dobbiamo pensare alla gara giocata in casa", è stato il monito di Fonseca che alle 15 partirà con la squadra da Fiumicino per la Romania. Vista l'emergenza in difesa sarà convocato anche Tripi della Primavera.

Probabili formazioni di Napoli Rijeka

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, Demme, Politano, Zielinski, Insigne, Petagna. (25 Ospina, 16 Contini, 2 Malcuit, 44 Manolas, 31 Ghoulam, 68 Lobotka, 8 Ruiz, 7 Elmas, 11 Lozano, 14 Mertens, 18 Llorente). All.Gattuso

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Anastasio, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Stefulj, Yateke. (1 Nwolokor, 4 Galovic, 20 Rasopovic, 56 Putnik, 50 Bilic, 54 Hodza, 57 Rovis, 58 Simcic, 59 Valjan, 51 Brekalo, 60 Frigan, 52 Delibegovic).

All. Rozman. Arbitro: Ozkahya (Turchia).