Fiorentina: Ribéry escluse lesioni, ok Bonaventura

Sospiro di sollievo in casa viola almeno per quanto riguarda gli infortunati: gli accertamenti a cui si è sottoposto oggi Franck Ribéry, uscito alla fine del primo tempo della gara con il Benevento, hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. L'attaccante francese ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Stando a quanto comunicato dalla Fiorentina sui propri canali per Giacomo Bonaventura, assente ieri per infortunio, gli esami hanno escluso ''problematiche significative'' a carico della caviglia destra tanto che il centrocampista potrebbe essere disponibile per la trasferta di Udine mercoledì valida per la Coppa Italia.