Coppa Italia: Samp, Gabbiadini titolare col Genoa

Manolo Gabbiadini titolare contro il Genoa nel derby di Coppa Italia in programma giovedì alle 17 allo stadio Luigi Ferraris. La Sampdoria è pronta a lanciare nella mischia il suo attaccante convocato ieri per la prima volta a causa di un problema all'addome. L'ultima volta che era stato schierato dal primo minuto era stato lo scorso agosto nella giornata conclusiva del campionato 2019-20 quando la Sampdoria pareggiò 1-1 a Brescia. Possibile turno di riposo per il capitano Quagliarella, dunque via libera per La Gumina che aveva segnato il gol decisivo con la Salernitana: grazie a quella rete la Sampdoria aveva ottenuto il passaggio al quarto turno in programma giovedì.