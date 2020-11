Champions: Pirlo, pass ottavi fondamentale per dare respiro

"Fondamentale chiudere il discorso qualificazione per dare respiro a qualche giocatore per eventuali rotazioni future": è ciò che si augura Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che contro il Ferencvaros cerca di strappare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. "In questo modo, avremmo due partite contro Dinamo Kiev e Barcellona da affrontare in maniera diversa - ha continuato l'allenatore bianconero - e avremmo più focus sul campionato".