Diretta Serie A: Roma Parma

Roma Parma in campo alle 15 di domenica per l'ottava giornata di Serie A

DIRETTA LIVE

QUI ROMA- "Mi piace confrontarmi con i dirigenti, ma è stata una scelta mia quella di passare alla difesa a tre, non di Petrachi" è la risposta dl tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ad una domanda conferenza stampa alla vigilia del match col Parma. "Dopo mesi di esperienza e dopo aver conosciuto bene la squadra - ha spiegato il portoghese - ho preso questa decisione". Domani si gioca all'Olimpico e qualche indicazione l' allenatore l'ha fornita: "Pellegrini sarà convocato, mentre Smalling non è al meglio e non ci sarà. In mezzo al campo giocherà Villar". Sciolto anche il dubbio in attacco: "Mkhitaryan fa bene il centravanti, ma domani toccherà a Borja Mayoral sostituire Dzeko", ha spiegato Fonseca. La Roma in campionato non perde, almeno sul campo, proprio dall'ultimo match con il Parma della passata stagione e la risposta a questo dato per il tecnico della Roma è semplice: "Il tempo è molto importante nel calcio. Abbiamo lavorato tutti insieme per costruire un'identità e la squadra conosce meglio le mie idee". Infine, registrata l'ennesima complicazione, Fonseca si esprime anche sulla questione stadio: "Per tutte le squadre è fondamentale avere un impianto di proprietà".

IN CAMPO ALLE 15 ANCHE

Sampdoria-Bologna - DIRETTA LIVE

QUI GENOVA - Ramirez in appoggio a Quagliarella. Ranieri sceglie il 4-4-1-1 per la Sampdoria che domani sfiderà il Bologna al erraris. Il tecnico ritrova Gabbiadini dopo uno stop lungo due mesi per un problema all'addome ma l'ex attaccante di Napoli e Atalanta partirà dalla panchina. Il mister doriano sceglie dunque la continuità col sudamericano che giocherà qualche metro alle spalle del capitano che domani festeggerà la presenza numero 475 in Serie A e aggancerà così Giacinto Facchetti al 23esimo posto all time in questa speciale classifica. Ancora assente Keita per la lesione muscolare alla coscia destra ma la Sampdoria si presenta all'appuntamento con l'ex Sinisa Mihajlovic con la consapevolezza che si può voltare pagina dopo il ko di Cagliari.

QUI BOLOGNA - "Abbiamo tre punti in meno dello scorso anno, con 8 infortunati e avendo già affrontato Milan, Lazio, Sassuolo e Napoli. Io dico che la situazione non è troppo tragica e che a Genova, anche se in emergenza, possiamo vincere". Sinisa Mihajlovic suona la carica al suo Bologna, alla vigilia della trasferta dell'ex a Marassi, contro la Sampdoria. "Dobbiamo solo avere un pizzico di attenzione in più dietro e di cattiveria davanti, perché mi aspetto una partita decisa da episodi. Se prendiamo gol da 40 gare consecutive significa che quello che facciamo non basta, serve di più".

Inter-Torino - DIRETTA LIVE



QUI MILANO - "Dall'inizio dell'anno ha giocato anche più di altri e lo sceglierò quando lo giudicherò opportuno": sono le parole del tecnico dell'Inter Antonio Conte su Christian Eriksen e su una maglia da titolare per lui. Domani sfida casalinga contro il Torino dopo la pausa delle Nazionali. Conte ritiene che Eriksen non possa giocare 'alla Pirlo'? "E' un ruolo che lo penalizzerebbe e rischieremmo di snaturarlo", dice.

Verona-Sassuolo - DIRETTA LIVE