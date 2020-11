Roma: si ferma Smalling, in dubbio per il Parma

Altro stop in casa Roma: a fermarsi questa volta è Chris Smalling. Una forte intossicazione alimentare ha costretto l'inglese a lavorare in maniera individuale. E' in dubbio la sua presenza domenica contro il Parma. Buone notizie, invece, sul fronte Spinazzola e Carles Perez che sono tornati in gruppo. Mirante svolge lavoro personalizzato propedeutico al reinserimento in gruppo.