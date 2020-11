Covid: Dybala testimonial, si vince solo facendo squadra"

Dopo Ibrahimovic, anche Dybala in campo contro il Covid, testimonial della campagna della Regione Piemonte: "Non sottovalutiamo questo virus: - è il messaggio dell'argentino - si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo". "Siamo riconoscenti a Dybala per la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, - dice il governatore Cirio - facendosi portavoce di un messaggio prezioso che riguarda l'uso della mascherina ma anche il bisogno di restare uniti".