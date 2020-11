Lozano: 'Gattuso è un orco, però mi ha insegnato molto'

"Gattuso è molto diretto e quando si arrabbia diventa un orco, ma da lui si impara molto, ho imparato a gestire il rapporto con lui". Lo ha detto Hirving Lozano alla tv messicana Azteca Deportes raccontando la sua rinascita in maglia azzurra dopo una prima stagione molto difficile. Il messicano è in nazionale, ha battuto in amichevole la Corea del Sud 3-2 e domani lo aspetta il match contro il Giappone, ma dal Messico parla della sua esperienza in una squadra dove la stampa messicano lo scorso anno lo definiva "del tutto cancellato". "Il primo anno - dice Lozano - è stato duro, con l'aiuto di Dio e di mia moglie sono andato avanti. Molti non sanno cosa è accaduto realmente, è stato veramente complicato. Tante volte chiedevo a mia moglie 'Ma cosa ci faccio qui?'. Avevo anche molte difficoltà con la lingua, ma ora la situazione va molto meglio, ho parlato con Gattuso e le cose hanno cominciato a funzionare, lo apprezzo molto". Lozano è infatti ora al centro del progetto del tecnico azzurro e ha sviluppato un'affinità in campo con Osimhen: sono loro i due volti nuovi dell'attacco del Napoli.