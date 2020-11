Pirlo: "Mancate cattiveria e voglia di vittoria"

"Abbiamo fatto una bella partita, non ci avevano mai tirato in porta. Ma i campionati e le partite si vincono curando il minimo dettaglio e oggi non siamo riusciti a gestire palla negli ultimi 10'. Peccato per il risultato, meritavamo sicuramente di più. È mancata la cattiveria, la voglia di raggiungere questi tipi di risultati". Sono le parole dell'allenatore della Juventus Andrea Pirlo, al termine della sfida all'Olimpico contro la Lazio in cui dopo essere andati in vantaggio con Ronaldo al 15' i bianconeri sono stati raggiunti da un gol di Caicedo a tempo scaduto.