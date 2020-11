Juve a caccia di punti in casa della Lazio

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - La settima giornata di campionato farà da scenario al big match tra Lazio e Juventus all'Olimpico di Roma.

Nei 152 precedenti tra le due squadre in campionato c'è stato un largo dominio della Vecchia Signora, che con i biancocelesti ha conseguito 85 vittorie e 34 sconfitte, 36 invece i pareggi.

I pronostici danno il successo bianconero a 1,97, e quello laziale a 3,62. Per il 48% dei tifosi di Planetwin365 saranno i bianconeri a trionfare, mentre appena il 26% crede nel successo dei laziali. Gli uomini di Inzaghi hanno subito una media di 2 reti a partita nei primi 6 incontri di campionato; la Juventus ha segnato 14 gol, dati che lasciano presagire una partita ricca di marcature.

Con Immobile ancora in dubbio, la Lazio fa affidamento su Caicedo (3,35) in rete nelle ultime due partite, mentre la Juve oltre al solito Ronaldo (1,95) spera nel primo gol stagionale di Dybala (3,15) che in carriera ha segnato ben 7 gol ai biancocelesti.

Nel pomeriggio il secondo big match di giornata tra l'Atalanta (2,78) e Inter (2,42). La Dea, sostenuta dal 34% dei tifosi, è rimasta a secco di gol negli ultimi 4 scontri con i neroazzurri (39%) vincendo solo una delle sette sfide precedenti. I quotisti di Planetwin365 suggeriscono un match in cui entrambe le squadre andranno a segno (Gol a 1,30) anticipando un risultato esatto di 1-2 (9,95). L'Inter ha incassato 15 gol dall'inizio della stagione tra tutte le competizioni, cosa che non si verificava dal 2011/12. I marcatori per l'Atalanta sono Zapata (2,25) e Muriel (2,75) autore di 5 gol con quattro maglie diverse contro i neroazzurri. La squadra ospite, che potrebbe essere costretta a rinunciare nuovamente a Lukaku, punta su Martinez (2,40) e Sanchez (3,25). (ANSA).