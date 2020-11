Covid: Lazio; Immobile ancora assente da allenamento

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - A 48ore dalla sfida di domenica all'Olimpico contro la Juventus, Simone Inzaghi deve fare ancora a meno di diversi giocatori resi indisponibili da positività o presunte positività al Covid. Tra questi, anche Ciro Immobile, la cui disponibilità per la sfida con i bianconeri si capirà soltanto domani quando saranno resi noti gli esiti dei tamponi effettuati stamane a tutto il gruppo squadra. L'attaccante azzurro non si è allenato neanche oggi, così come al centro sportivo di Formello non si sono visti Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Djavan Anderson e Luis Alberto.

Quest'ultimo ha potuto costatare la sua negatività al tampone solo ieri sera, difficilmente sarà della partita domenica.

(ANSA).