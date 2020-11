Juve: altro stop per Ramsey, rientro verso fine mese

Un altro infortunio muscolare per Aaron Ramsey, che lo terrà fuori dai campi per quasi tutto il mese: il centrocampista si è fermato ieri ad inizio ripresa durante la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, a causa di una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra.

Come spiega il club bianconero, in una nota, "il giocatore verrà nuovamente valutato tra 10 giorni". Il rientro, dunque, non avverrà prima di fine mese, con Andrea Pirlo che non potrà contare su Ramsey almeno per le sfide contro Lazio, Cagliari e Ferencvaros, mentre c'è qualche possibilità per la trasferta di Benevento del 28 novembre.