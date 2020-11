Champions: Real Madrid-Inter, arbitra francese Turpin

Sarà il francese Clément Turpin l'arbitro di Real Madrid-Inter, match della terza giornata del gruppo B di Champions league in programma martedì 3 novembre alle 21. Assistenti di Turpin saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore, quarto uomo Frank Schneider.

Arbitro romeno invece per Atalanta-Liverpool, gara valida per il gruppo D in programma sempre martedì alle ore 21: il match di Bergamo sarà diretto da Ovidiu Haţegan, assistenti Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, quarto uomo Sebastian Colţescu.