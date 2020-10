Europa League: Real Sociedad-Napoli, Roma-CSKA Sofia DIRETTA

Europa League LA DIRETTA DALLE ORE 21

Real Sociedad-Napoli 0-0

Roma-CSKA Sofia 0-0



Gara in salita per il Napoli in casa del Real Sociedad, pronostico meno impegnativo invece per la Roma che ospita il Cska di Sofia.

Dopo aver perso a sorpresa nella gara di esordio in casa contro l'AZ Alkmaar, i partenopei dovranno riscattarsi per tornare sulla strada della qualificazione.



Sfida all'apparenza facile per la Roma con il CSKA. Dopo la vittoria in rimonta contro gli svizzeri dello Young Boys, i giallorossi inseguono il secondo successo nel girone.



Probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-3) 1 Remiro, 18 Gorosabel, 6 Elustondo, 24 Le Normand, 20 Monreal, 8 Merino, 36 Zubimendi, 21 David Silva, 7 Portuges, 19 Isak, 10 Oyarzabal. (13 Moya, 15 Sagnan, 34 Ayesa, 12 Munoz, 26 Pacheco, 33 Arambarri, 17 Merquelanz, 14 Guridi, 16 Guevara, 11 Januzai, 29 Navaro, 28 Lopez, 9 Willian Josè, 25 Bautista). All. Alguacil.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 5 Bakayoko, 21 Politano, 14 Mertens, 24 Insigne, 9 Osimhen. (1 Meret, 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 4 Demme, 20 Zielinski, 7 Elmas, 68 Lobotka, 11 Lozano, 37 Petagna). All. Gattuso.

Arbitro: Craig Pawson (Ing)



Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 6 Smalling, 20 Fazio, 5 Jesus; 2 Karsdorp; 4 Cristante, 14 Villar, 33 Bruno Peres; 7 Pellegrini; 31 Carles Perez; 21 Borja Mayoral (83 Mirante, 24 Kumbulla, 3 Ibanez, 37 Spinazzola, 17 Veretout, 77 Mkhitaryan, 11 Pedro, 9 Dzeko). All.: Paulo Fonseca

Cska Sofia (4-2-3-1): 1 Busatto; 15 Vion, 26 Antov, 11 Zanev, 18 Mazikou; 21 Youga, 20 Rodrigues; 24 Sinclair, 13 Sankharé, 30 Yomov; 22 Sowe (25 Evtimov, 3 Geferson, 7 Henrique, 10 Beltrame, 11 Zanev, 14 Keita, 17 Penaranda, 19 Turistov, 23 Ahmedov). All.: Daniel Morales Batagello

Arbitro: Kulbakov (Bie)