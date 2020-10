Europa League: Napoli, in Spagna anche Elmas e Zielinski

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha convocato anche Piotr Zielinski ed Eljif Elmas per la trasferta a San Sebastian, in Spagna, per il match di Europa League contro la Real Sociedad. I due centrocampisti azzurri sono risultati negativi al covid19 il 24 ottobre e in questi giorni sono tornati ad allenarsi con i compagni dopo tre settimane da asintomatici a casa. Gattuso ha deciso di portarli nella trasferta spagnola per far riprendere loro il ritmo e la coesione con il gruppo dei compagni. Tutta a disposizione, quindi, la rosa azzurra per la seconda gara del girone di Europa League dopo il ko contro l'Az Alkmaar della scorsa settimana.

Questa la lista dei convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.