Coppa Italia: 3-1 al Lecce, Torino passa ai supplementari

La prima vittoria di Giampaolo sulla panchina del Torino arriva soltanto ai tempi supplementari: 3-1 al Lecce e turno di Coppa Italia superato dopo una gara particolarmente sofferta. I salentini passano in vantaggio con Stepinski, mettono sotto i granata, privi di Belotti e Sirigu (non convocati) e con una squadra di seconde linee, e resistono anche al pareggio di Lyanco in chiusura di primo tempo. Poi, ai supplementari, il Toro sfrutta gli errori dei giallorossi: prima Rossettini pasticcia e Verdi segna il rigore del sorpasso, poi sempre l'ex Napoli sfrutta una ripartenza nata su una punizione sprecata dalla formazione di Corini e firma il 3-1 finale. Ora i granata se la vedranno con la Virtus Entella.

Cagliari-Cremonese 1-0, sardi avanti - Il Cagliari vince ancora e va avanti in Coppa Italia. Contro la Cremonese dell'ex Bisoli decisivo il gol al 24' della ripresa di Faragó, bravo a risolvere con un destro forte e teso un batti e ribatti davanti a Volpe. Cremonese fuori, ma ha fatto un figurone: due pali e tanti interventi di Vicario, migliore in campo dei padroni di casa. Il vice di Cragno ha dovuto superarsi nel primo tempo sul destro "piazzato" di Buonaiuto e nella ripresa, di piede, sul tiro di Crescenzi. Poi , ancora nel secondo tempo, Vicario si è fatto aiutare anche dal palo su tiro da fuori di Nardi, appena entrato. A un certo punto (20') è una specie di tiro a segno: Vicari para su Valeri, Buonaiuto e Castagnetti. E in mezzo c'è pure un palo di Gaetano. Il Cagliari ha pagato, anche in termini di lucidità della manovra e nello sviluppo delle azioni di attacco il "cambio tutto" di Di Francesco. Con Marin unico superstite della formazione iniziale schierata con il Crotone. Nel primo tempo due colpi di testa di Pavoletti e un'occasione sciupata dal corso Tramoni su assist di Ounas. Nella ripresa solo un lampo dello stesso Ounas con il primo intervento della gara. La differenza la fa, in questi casi, chi è più freddo davanti al portiere. E, al 24' ecco la conclusione vincente di Faragó. Nel finale dentro anche i big rossoblu, da Rog a Joao Pedro: il Cagliari azzera i rischi e il risultato non cambia.

Benevento-Empoli 2-4 - Benevento eliminato dalla Coppa Italia: 4-2 dell'Empoli nel Sannio costruito nella ripresa grazie all'ingresso in campo, decisivo, di Mancuso, protagonista di una tripletta. Dopo una prima frazione priva di occasioni, il match si infiamma nel secondo tempo: bastano 2' ad Olivieri per sbloccare il punteggio sfruttando un contropiede di Bajrami. Il Benevento riesce a trovare il pareggio grazie alla deviazione vincente di Maggio che trasforma in gol un corner conquistato. In sei minuti però l'Empoli accelera grazie all'intuizione di Dionisi dalla panchina: dentro Mancuso che al 15' della ripresa trova il varco giusto da calcio d'angolo e poi supera Manfredini, dopo il cross ancora di Bajrami. Al 35' st, la Strega resta in inferiorità numerica: rosso diretto per Schiattarella e rimonta che si complica. A chiudere la sfida è sempre Mancuso: destro a centro area al 40' della ripresa e tripletta personale che condanna il Benevento. Vano il gol di Moncini in pieno recupero: al "Vigorito" finisce 2-4 e l'Empoli supera il terzo turno.

Cittadella-Spezia 0-2 in una partita del terzo turno di Coppa Italia. Rete di Verde al 4' st e autogol di Benedetti al 18' st.

Brescia-Perugia 3-0 in una partita del terzo turno di Coppa Italia. Queste le reti: nel pt 10' Bisoli, 26' Ayé (rigore), nel st 26' Mangraviti.