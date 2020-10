Covid: 9 positivi nell'AZ, ma giovedì giocherà contro Napoli

L'AZ Alkmaar, squadra olandese rivale del Napoli giovedì prossimo, 22 ottobre, per il gruppo F dell'Europa League ha annunciato di aver riscontrato nove casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra.

"Venerdì scorso sono state rilevate nove infezioni da coronavirus - è scritto in una nota del club -, che riguardano tre dipendenti e sei giocatori. Le persone in questione sono andate in isolamento".

La partita contro il Napoli non è al momento a rischio, perché le norme Uefa prevedono la presenza di almeno 13 giocatori per disputare regolarmente il match e l'AZ li ha.

Nel frattempo, in una partita di campionato il club di Alkmaar ha pareggiato 2-2 in casa contro il Venlo nella quinta giornata dell'Eredivisie. Per l' AZ hanno segnato Karlsson e Stengs. La formazione del tecnico Arne Slot sale in classifica a quota 4 punti a -7 dalla capolista Twente. (ANSA).