Covid: Agnelli, fatturato cala 1/a volta dopo 20 anni

"Dopo vent'anni di continua crescita del sistema, per la prima volta il fatturato del calcio europeo è in forte diminuzione. Le stime portano a ipotizzare che 360 club a livello europeo delle prime divisioni avranno bisogno di aumenti di capitale per un totale di circa 6 miliardi". Il presidente della Juventus e dell'Eca, Andrea Agnelli, parla così degli impatti economici del Coronavirus sul mondo del calcio incontrando i giornalisti al termine dell'assemblea degli azionisti bianconeri. "Sono gli effetti da gestire nei mesi a venire", sottolinea il presidente Agnelli. "Anche durante il calciomercato estivo ci sono state perdite importanti - continuato -: il fatturato del sistema calcio europeo ha subito una perdita dai 5.2 ai 6.3 miliardi".

Il calcio ha dato prova di "grande unità, sia a livello di Fifa, di Europa, come a livello nazionale. Abbiamo fatto tutto il possibile per rimettere in moto l'industria calcio. Se questa stessa convergenza verrà riprodotta nei prossimi mesi sono sicuro che ne usciremo rafforzati e con uno spettacolo ancora più appetibile per i tifosi". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, incontrando i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci del club. "Il nono scudetto è un risultato che, visto come è maturato, non ha trovato il giusto riconoscimento sia da parte dei tifosi, che nostro all'interno e degli addetti ai lavori. Solo più avanti ci renderemo conto di cosa hanno voluto dire questi nove anni". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, incontrando i giornalisti al termine dell'assemblea degli azionisti. Il numero uno bianconero ha anche ricordato le "delusioni" dell'eliminazione dalla Champions e la sconfitta in finale di Coppa Italia. "Il protocollo che ci siamo dati, se applicato correttamente, è sufficiente per permetterci di finire la stagione senza intoppi. Non credo ci sia bisogno di rivederlo". Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, incontrando i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci della società bianconeri.