Covid, El Shaarawy negativo al tampone di controllo

Stephan El Shaarawy è risultato negativo al tampone di controllo effettuato oggi, dopo l'esito positivo di quello a cui si è sottoposto ieri sera nel ritiro della Nazionale a Bergamo. E' quanto fa sapere la Federcalcio.

"Andiamo incontro a mesi difficili, e questo lo sappiamo. Io credo che alla fine la vera vittoria sara' aver finito questo campionato: so gia' che chiunque vinca si parlera' di torneo falsato, ma la verita' e' che sarà importante arrivare fino alla fine": lo ha detto Giorgio Chiellini, dal ritiro della nazionale.

"Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli", ha aggiunto Chiellini. "Dobbiamo andare avanti perche' sappiamo che il calcio e' un movimento economico, e per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente".