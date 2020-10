Covid: Napoli, anche tampone Lobotka negativo

Anche il tampone di Stanislav Lobotka è risultato negativo al covid19. Lo rende noto il Napoli. Il test del centrocampista era l'ultimo che restava dei tamponi effettuati ieri mattina. Anche tutti i suoi compagni e lo staff tecnico sono negativi.



Lippi "ci sono protocolli, vanno rispettati" - "Ci sono dei protocolli che vanno rispettati, se ne è parlato molto fino ad oggi e ci saranno ulteriori accertamenti". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcello Lippi, parlando a margine della presentazione del Viareggio calcio. Riguardo il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus il mister ha precisato: "Ne parlavano da tempo, si tratta di un giocatore che non può che crescere ancora al fianco di altri campioni". Infine, sui protocolli anti Covid da applicare ai dilettanti Lippi ha evidenziato che "saranno problemi in quanto la maggior parte dei giocatori lavora e tenerli in quarantena sarà difficile".