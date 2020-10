Calcio: Napoli, effettuati tamponi, si prepara il ritiro

I calciatori del Napoli si sono sottoposti al tampone per il covid19. Il test è stato effettuato dalla Asl in quanto si tratta di contatti diretti di due positivi nel gruppo della squadra, Zielinski ed Elmas. Il club azzurro attende ora i risultati e poi farà scattare il ritiro di isolamento a Castel Volturno, per evitare di portare nel centro tecnico calciatori positivi al covid19. Il Napoli si prepara a un isolamento anticovid nell'hotel di Castel Volturno che sarà per due settimane una "bolla" in cui i calciatori azzurri si alleneranno senza avere contatti con l'esterno.