Cavani al Manchester United, accordo biennale

Svincolato dal Psg dalla fine di giugno e ancora senza squadra, Edinson Cavani sembra proprio aver trovato la sua nuova sistemazione: il Manchester United.

Fonti molto vicine al 33enne attaccante ex Napoli assicurano che l'accordo è stato trovato, sulla base di un contratto biennale, e che già domani il calciatore partirà per l'Inghilterra dove svolgerà le visite mediche. Cavani diventerà così il secondo colpo in entrata dello United in questo mercato, dopo Van de Beek, preso dall'Ajax (ma che, per ora, fa panchina).

Quanto all'ingaggio del giocatore, dovrebbe aggirarsi sui dieci milioni di euro all'anno, ma non ci sono conferme.