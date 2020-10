Ligue1: 6-1 Psg all'Angers, super gol Florenzi

Alessandro Florenzi a Parigi sembra essere rinato. "È una città fantastica", aveva dichiarato qualche giorno fa l'ex laterale della Roma. Ma il feeling sembra essere scattato non solo con la metropoli, ma anche in campo con la maglia del PSG. Nell'anticipo di Ligue 1 contro l'Angers l'ex capitano della Roma ha dato spettacolo segnando un vero e proprio eurogol: sul limite destro dell'area di rigore, un palleggio e poi tiro al volo che ha battuto al 7′ il portiere avversario, Bernardoni. Roba da riuscire a lasciare a bocca aperta anche compagni come Mbappé (in gol) e Neymar (doppietta) nel 6-1 finale a Parigi.

Il quadro della sesta giornata

Psg-Angers 6-1

Lens-St Etienne

Nizza-Natnes ore 21

Montpellier-Nimes domenica ore 13

Bordeaux-Digione ore 15

Brest-Monaco

Metz-Lorient

Strasburgo-Lilla

Rennes-Reims

Lione-Marsiglia

04.10. 13:00 Montpellier Nimes

04.10. 15:00 Bordeaux Dijon

04.10. 15:00 Brest Monaco

04.10. 15:00 Metz Lorient

04.10. 15:00 Strasburgo Lilla

04.10. 17:00 Rennes Reims